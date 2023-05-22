Псковские таможенники пресекли попытку контрабанды более 1 тонны сигарет

Общая стоимость табачной продукции превысила 7,5 млн рублей

ТАСС, 22 мая. Более 1 тонны сигарет обнаружили псковские таможенники в фуре с твердым биотопливом, которая следовала в Польшу из Москвы через пункт пропуска "Убылинка", сообщает в понедельник пресс-служба Псковской таможни.

"Более 1 тонны сигарет обнаружили псковские таможенники в фуре с твердым биотопливом. Общая стоимость табачной продукции превысила 7,5 млн рублей. Машина следовала в Польшу из Москвы через МАПП "Убылинка" и везла пеллеты для отопительных котлов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, таможенники осмотрели авто с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При изучении полученных снимков инспекторы заподозрили несоответствие товара сведениям, представленным в документах.

"В результате таможенного досмотра в картонных коробках среди топливных гранул из лузги подсолнечника выявлено 65 тыс. пачек сигарет различных марок белорусского производства", - пояснили в пресс-службе.

Табачную продукцию ихъяли. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса РФ "Контрабанда табачных изделий в крупном размере".