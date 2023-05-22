Заседание суда по вопросу о выдаче России Софьи Сапеги пройдет без ее участия

Оно состоится 24 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы рассмотрит представление ФСИН о передаче России для отбытия наказания осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги без ее участия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По нашей информации, заседание суда планируется без участия Сапеги. Видео-конференц-связь с белорусской стороной пока не обсуждалась", - сказали в пресс-службе, отметив, что само заседание суда пройдет 24 мая в 12:00 мск.

Решение суда по этому вопросу будет направлено в компетентный орган Белоруссии для принятия окончательного решения относительно передачи осужденной.

Передача осужденных граждан между Россией и Белоруссией осуществляется на основании Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания 1998 года. Согласно российскому УПК, решение о передаче осужденного лица для отбывания наказания в государство его гражданства принимается в судебном порядке.