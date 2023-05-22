В МЧС сообщили о стабилизации обстановки с курганскими пожарами

Усиление убывает в места дислокации

ТАСС, 22 мая. Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами стабилизировалась в Курганской области, авиация и сотрудники МЧС из соседних регионов убывают в места постоянной дислокации. Об этом сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

"Обстановка с лесными и ландшафтными пожарами в Курганской области стабилизировалась. Авиация (самолет-амфибия Бе-200 ЧС) вместе с сотрудниками и военнослужащими МЧС России из соседних регионов убывает в места постоянной дислокации. Сегодня территорию региона покидают аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Пермскому краю, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике. Ранее убыли представители Уральского учебно-спасательного и Ногинского спасательного центров, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Тюменской областей", - говорится в сообщении.

Курганским спасателям помогали бороться с пожарами более 300 человек и 40 единиц техники МЧС из соседних регионов. Общая группировка сил и средств, сосредоточенных на территории региона, составляла более 1,2 тыс. человек и свыше 300 единиц техники. За период борьбы с огнем в регионе пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти более 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.

"Прибывшие на помощь зауральским пожарным ребята не только помогали отстаивать от огня населенные пункты и объекты экономики, но и оказывали адресную помощь населению при разборе завалов, вели воздушную разведку в зоне ЧС, спасали домашних животных, спиливали и демонтировали деревья и разрушенные конструкции, угрожавшие падением", - рассказали в ведомстве.

С 7 мая из-за пожаров в регионе вводился режим ЧС, 16 мая его сняли, однако обстановка оставалась сложной, как сообщали власти.

Ранее в МЧС России сообщили, что ситуация с природными пожарами на территории России стабилизировалась, на сегодняшний день в 15 субъектах действуют 78 очагов на площади более 6,4 тыс. га.