Суд арестовал обвиняемого в стрельбе из травматического оружия по людям в центре Москвы

Стрелявшего заключили под стражу до 19 июля

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в стрельбе из травматического пистолета и ранении двух человек на улице Маросейке в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела МВД России по Басманному району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уткина Е. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья в отношении двух лиц) сроком до 19 июля", - заявили в суде.

В минувшую пятницу на Маросейке, у дома 9/2, утром произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В ходе выяснения отношений один из участников применил травматический пистолет. Пострадали двое, их госпитализировали. Полицейские задержали стрелявшего.