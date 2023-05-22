В Удмуртии пациент напал на медбрата с ножом

Сотрудника скорой помощи госпитализировали

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пациент напал с ножом на сотрудника бригады скорой помощи в поселке Старое Михайловское в Удмуртии, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

По ее словам, сегодня бригада в составе трех человек - врач, медбрат и водитель - выехала в поселок для госпитализации больного с диагнозом шизофрения. "Во время обслуживания 26-летний пациент ударил медбрата ножом в шею. С колото-резаной раной пострадавший 1977 года рождения доставлен в первую РКБ", - написала Пинчук.

Она добавила, что медбрат находится в состоянии средней степени тяжести, сейчас идет операция.