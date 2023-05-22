В СК сообщили о росте количества IT-преступлений в России с 2014 года более чем в 50 раз

Их число достигло 510 тыс.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Количество преступлений с использованием информационных технологий с 2014 года возросло в России более чем в 50 раз. Об этом сообщил в понедельник представитель криминалистического центра СК РФ Темирлан Салихов.

"С 2014 года количество подобных преступлений выросло с 10 тыс. до 510 тыс.", - сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме.

Салихов также отметил, что в настоящее время киберпреступники используют искусственный интеллект для создания фишинговых сайтов, а также для генерации текста, который, по его словам, может выглядеть как сообщение от конкретной организации или какой-нибудь фракции.

Ранее в СК сообщали, что ведомство расследовало в прошлом году на 30% больше IT-преступлений, чем в 2021 году.