В КБР у муниципального депутата украли 18 млн рублей

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокурором республики

НАЛЬЧИК, 22 мая. /ТАСС/. Депутат местного самоуправления города Майский в Кабардино-Балкарии (КБР) стал жертвой разбойного нападения, у него из дома под угрозой расправы украли 18 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"По поручению прокурора республики Николая Хабарова прокуратурой республики взято на контроль расследование уголовного дела по факту разбойного нападения. Установлено, что в ночь на 20 мая 2023 года двое мужчин незаконно проникли в дом жителя города Майский где, применив к нему насилие и угрожая ножом, заставили передать им денежные средства в сумме 18 млн рублей. Потерпевший является депутатом совета местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Следственный отдел ОМВД России по Майскому району по данному факту возбудил уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное в особо крупном размере"). Как отмечается, ход проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности лиц, совершивших преступление и расследования уголовного дела, взято на контроль прокурором республики.