В Челябинске обнаружили превышение допустимой концентрации вредных примесей в воздухе

В городе усилили контроль за работой газоочистного оборудования на предприятиях

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Система мониторинга в Челябинске, где может наблюдаться дымка от пожаров в соседних регионах и ощущаться запах гари, зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы, взвешенных частиц, сероводорода. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования на предприятиях, говорится в материалах, опубликованных в понедельник пресс-службой Министерства экологии Челябинской области.

"В некоторых районах Челябинска и ряде городов области может наблюдаться дымка от пожаров в соседних регионах и ощущаться запах гари. <…> За прошедшие сутки, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в Челябинске были зафиксированы незначительные превышения по диоксиду серы и взвешенным частицам, а также сероводороду", - сказано в материалах.

Отмечается, что все данные о выявленных превышениях переданы в надзорные органы для принятия мер.

По данным синоптиков, в Челябинске до 19:00 (17:00 мск) 25 мая действует режим неблагоприятных метеорологических условиях первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В настоящее время Министерство экологии Челябинской области ведет круглосуточную работу по мониторингу качества атмосферного воздуха. Контрольно-надзорными органами также усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий. Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20% и выполняют мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования.

В городе установилась жаркая и безветренная погода. Областное министерство экологии рекомендует гражданам, если ощущается неприятный запах, не открывать окна и не проветривать помещения утром, употреблять больше воды, проводить влажную уборку помещений.