Нападение ДРГ на Белгородскую область и помилование Протасевича. Главное за 22 мая

Нападение украинских диверсантов на Белгородскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию приграничного Грайворонского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника и выдавливают его с российской территории. О ситуации доложили президенту России Владимиру Путину. При обстреле города Грайворон со стороны ВСУ пострадали три человека, они получили осколочные ранения и находятся в больнице. В Белгородской области установили режим КТО.

Помилование Протасевича

Участника признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Романа Протасевича помиловали. Он сообщил, что президент республики Александр Лукашенко подписал соответствующий указ 16 мая. Ранее его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Суд постановил до вступления в силу приговора оставить Протасевича под домашним арестом.

Заявление Армении по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах. Он также призвал дать международные гарантии безопасности и соблюдения прав армян в спорном регионе, выразив обеспокоенность, что в противном случае Баку может якобы провести этнические чистки.

Отключение Запорожской АЭС

Запорожскую АЭС на несколько часов переводили на резервно-аварийное электроснабжение. Причиной стало отключение высоковольтной линии электропередачи. Компания "Укрэнерго" позже заявила, что возобновила электроснабжение ЗАЭС. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал "крайне неустойчивой" ситуацию с ядерной безопасностью на объекте. Уточняется, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах нормы.

Расторжение финской Gasum контракта на поставку с "Газпром экспортом"

Финская энергокомпания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с "Газпром экспортом". При этом договор на экспорт СПГ по-прежнему остается в силе. В "Газпром экспорте" подтвердили, что получили уведомление о расторжении контракта. Компания проводит юридический анализ дальнейших шагов