СБУ обвинила усыновившего свыше 400 детей митрополита УПЦ в разжигании религиозной розни

Предположительно речь идет о наместнике Вознесенского Банченского монастыря Лонгине

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ), наместнику Вознесенского Банченского монастыря (Черновицкая область) Лонгину (Жару) в разжигании межрелигиозной розни.

"Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ на разжигании межрелигиозной розни", - утверждается в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале спецслужбы.

Имя не называется, однако по фотографии можно узнать митрополита Лонгина (Жара), который усыновил более 400 детей. Лингвистическая экспертиза, как утверждает СБУ, подтвердила факты его "преступной деятельности". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в понедельник пресс-служба УПЦ сообщила, что против Лонгина завели уголовное дело, еще в пятницу ему вручили повестку на допрос на 22 мая.

В 2008 году указом президента Украины митрополиту Лонгину было присвоено звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Украинские власти взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины.