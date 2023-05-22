В Курганской области выдали жилищные сертификаты 50% пострадавших от пожаров во время ЧС

Выплаты получили более 3,6 тыс. человек

ТАСС, 22 мая. Власти Курганской области выдали уже 220 жилищных сертификатов пострадавшим от пожаров во время ЧС, это более половины от поданных заявлений. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Константин Ермаков на видео, опубликованном в понедельник в Telegram-канале правительства региона.

"Продолжается выдача [жилищных] сертификатов гражданам, утратившим жилье. Уже выдано 220 сертификатов, это более 50% от поданных заявлений", - сказал он, уточнив, что прием заявлений и выдача сертификатов продолжаются.

Ермаков уточнил, что всем пострадавшим оказана материальная помощь в размере 10 и 50 тыс. рублей - выплаты получили более 3,6 тыс. человек. Также соцзащита составила на погорельцев индивидуальные "паспорта", учитывающие все их потребности для оказания необходимой помощи. "Детей из семей погорельцев мы бесплатно отправим на отдых в оздоровительные лагеря региона, эта работа уже ведется, пожилые люди по направлению врача смогут отдохнуть в санаториях", - сказал Ермаков.

Ранее губернатор Вадим Шумков сообщал, что при природных пожарах были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений. Сертификаты на приобретение жилья нуждающимся выдадут до 12 июня.

27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа из-за природных пожаров, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. С 16 мая режим снят, однако посещение лесов из-за пожарной обстановки остается под запретом. В медицинских кругах сообщали ТАСС о 22 погибших в результате пожаров.