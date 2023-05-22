Суд Волгограда арестовал мужчину, сжегшего Коран по указанию спецслужб Украины

Его взяли под стражу на два месяца

ВОЛГОГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда арестовал Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив мечети по указанию украинских спецслужб.

Об этом передает корреспондент ТАСС из суда.

"Суд решил избрать в отношении Никиты Журавеля меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 20 июня", - сказал журналистам представитель пресс-службы СУ СК РФ по Волгоградской области.

Сам Журавель перед заседанием суда раскаялся и извинился перед мусульманами за свой поступок.

"Я прошу прощения у всех мусульман, мой поступок был очень плохой, мне действительно стыдно перед всеми мусульманами мира", - сказал он журналистам.

Он добавил, что на тот момент не понимал, что делает, однако совершил поступок ради материальной выгоды.

Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по Волгоградской области во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России установлен и задержан местный житель Никита Журавель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих").

Журавель, находясь в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, сжег Коран, записав это на видео, которое затем появилось на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических спецопераций ВСУ.

На видео допроса задержанный Журавель признал вину и сообщил, что сделал это по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Задержанный также сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.