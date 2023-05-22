В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также о подконтрольных Киеву районах Запорожской области

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в понедельник в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской области и ДНР. Предупреждение в Черкасской и Черниговской областях действовало около 24 минут, а в остальных регионах - порядка 40 минут.

В понедельник в этих регионах уже объявлялась воздушная тревога. Во время действия предупреждения об угрозе с воздуха глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в регионе.

В новость внесены изменения (18:24 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.