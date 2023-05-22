В Петербурге двух мужчин осудили за разбойные нападения на банки

Суд приговорил их к 9 и 10 годам колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к колонии строгого режима двух петербуржцев, которые в конце 2019-го и начале 2020 года совершили три разбойных нападения на городские отделения банков, похитив в общей сложности 15,5 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Логоденко и Романа Косова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (три эпизода). <...> Суд назначил наказание: Логоденко - 10 лет в колонии строгого режима; Косову - 9 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года Логоденко создал и возглавил организованную группу для систематического совершения разбойных нападений на отделения банков. В качестве помощника он привлек своего давнего знакомого Косова - с ним он познакомился около 2000 года в исправительной колонии (оба мужчины в прошлом судимы). С ноября 2019-го по март 2020 года соучастники совершили три нападения: 17 декабря они разбоем похитили 4,3 млн рублей из отделения ПАО "Восточный экспресс - банк", 15 января совершили неудачный налет на офис "Райффайзенбанка" (находившиеся там 7,5 млн рублей по не зависевшим от них причинам похитить не удалось), а 16 марта напали на еще одно отделение банка "Восточный", откуда забрали 11,2 млн рублей в различной валюте. После того, как злоумышленники покинули помещение и проследовали к своему автомобилю, их задержала полиция.

По данным следствия, похищенные деньги Логоденко по своему усмотрению делил между собой и Косовым, при этом часть тратил на преступные нужды: приобретал предметы, которые затем фигуранты использовали как оружие, а также средства маскировки и бензин для заправки транспорта.

Фактических обстоятельств преступлений подсудимые в процессе не отрицали, при этом оба категорически не согласились с тем, что обвинение посчитало их тандем организованной группой. По словам Логоденко и Косова, каждое из разбойных нападений они совершали "спонтанно".