В Белгородской области ввели режим КТО

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что правовой режим устанавливает специальные меры и временные ограничения

БЕЛГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Правовой режим контртеррористической операции (КТО) введен в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, на время действия режима КТО приняты различные меры и ограничения, начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.