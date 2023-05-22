22 мая, 15:07,
обновлено 22 мая, 15:27
Военная операция на Украине

В Белгородской области ввели режим КТО

Павел Колядин/ ТАСС
© Павел Колядин/ ТАСС

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что правовой режим устанавливает специальные меры и временные ограничения

БЕЛГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Правовой режим контртеррористической операции (КТО) введен в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", - написал он  в Telegram-канале.

По его словам, на время действия режима КТО приняты различные меры и ограничения, начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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