Суд 1 июня рассмотрит первый в РФ протокол на WhatsАpp за неудаление запрещенных данных

Компании грозит до 4 млн рублей штрафа

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Суд 1 июня рассмотрит первый в России протокол в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta) по административной статье о неудалении запрещенной информации. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи № 422 Москвы, где будут рассматривать дело.

"Заседание суда по протоколу в отношении WhatsApp LLC по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации) назначено на 10:30 мск 1 июня", - сказали в суде. По этой статье компания впервые привлекается к ответственности в РФ, ей грозит до 4 млн рублей штрафа.

Ранее по этой статье привлекались другие IT-компании: Google, Facebook (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta), Twitter.

При этом WhatsApp регулярно штрафовали за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.