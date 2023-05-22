Глава ФАДН рассказал о зарубежном финансировании критики СВО

Игорь Баринов заявил, что оппозиционному дагестанскому Telegram-каналу было выделено за несколько месяцев 4 млрд рублей в криптовалюте

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Оппоненты России за рубежом прилагают "колоссальные усилия" для снижения общественного доверия в России к специальной военной операции, одному только оппозиционному дагестанскому Telegram-каналу было выделено за несколько месяцев 4 млрд рублей в криптовалюте. Об этом заявил в понедельник на встрече с депутатами думской фракции "Новые люди" руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Конечно, колоссальные усилия прилагаются для того, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию, снизить уровень общественного доверия к специальной военной операции. Самый яркий пример, как они действуют, - это Республика Дагестан, когда только на один Telegram-канал "Утро Дагестана" в течение нескольких месяцев после начала операции было потрачено 4 млрд рублей в криптовалюте. Представляете, на трехмиллионный субъект [Федерации] - колоссальные деньги, сопоставимые со всей нашей государственной программой (по национальной политике - прим. ТАСС) на всю страну", - сказал Баринов.

По его словам, деструктивное давление оказывается на все этнические и религиозные группы в стране, причем "под особым прицелом национальные субъекты".

"За последний год, - констатировал при этом руководитель ФАДН, - удалось все-таки выстроить систему реализации государственной национальной политики, которая показывает свою устойчивость, даже несмотря на такую агрессивную атаку именно на эту сферу со стороны наших оппонентов".