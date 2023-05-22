В центре Архангельска ликвидировали пожар в двухэтажном доме

О пострадавших не сообщается

АРХАНГЕЛЬСК, 22 мая. /ТАСС/. Пожар в расселенном двухэтажном доме в центре Архангельска на проспекте Советских космонавтов, 44, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Ликвидация в 18:36 мск", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре поступила в 16:07 мск. Огонь распространился на конек кровли соседнего дома, это возгорание было ликвидировано на площади 1 кв. м. На месте работали 5 автоцистерн, рукавный автомобиль, 23 человека личного состава. О пострадавших не сообщается.