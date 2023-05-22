В Подмосковье четверо рабочих насмерть отравились угарным газом при работе в коллекторе

По предварительной информации, у погибших отсутствовали индивидуальные средства защиты, необходимые при осуществлении работ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Четверо рабочих отравились угарным газом при откачке воды из коллектора в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"По данным следствия, 22 мая в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома по улице Борисовка города Мытищи, были обнаружены тела четверых рабочих, осуществлявших откачку воды из коллектора. По предварительной информации, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты, необходимых при осуществлении работ", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Следовали осматривают место происшествия, проводят допросы. Также планируется выемка документации у организаций - заказчика и исполнителя данных работ. Кроме того, будет назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская.

В прокуратуре области добавили, что ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту, поставлен городской прокуратурой на контроль.