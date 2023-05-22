Одного из предполагаемых диверсантов, проникших в Белгородскую область, объявили в розыск

Статья, по которой националист Алексей Левкин разыскивается, не указывается

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Националист Алексей Левкин, зашедший в понедельник в составе украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области, объявлен в розыск.

"Левкин Алексей Сергеевич, 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - следует из базы МВД России. По какой именно статье разыскивается Левкин, не указывается.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Левкин в составе украинской диверсионной группы проник на территорию Белгородской области. "В настоящее время его судьба неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Суд в Москве в 2018 году санкционировал заочный арест Левкина. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282.1 ("Создание экстремистского сообщества") и ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе с использованием интернета"). Левкин является соратником осужденного на 4 года колонии жителя Москвы Романа Железнова, признанного виновным в участии в боевых действиях в составе националистического полка "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) на Украине.