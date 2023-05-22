Суд отправил под домашний арест экс-работника Генпрокуратуры по делу о взятке в $1 млн

Как сообщили в правоохранительных органах, Максим Ковалев признал вину и сотрудничает со следствием

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего работника главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Максима Ковалева по делу о взятке в $1 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отправил Ковалева под домашний арест на срок два месяца. Он подозревается по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество по взяточничестве в крупном размере)", - сказали в суде, не уточнив иных деталей. В правоохранительных органах ТАСС заявили, что бывший кадровик Генпрокуратуры подозревается в попытке получить взятку в размере $1 млн. "Ковалев признал вину и сотрудничает со следствием", - добавили агентству правоохранители.

По данным газеты "Коммерсантъ", по делу также проходит бывший прокурор Басманной межрайонной прокуратуры Аркадий Швецов. "Ковалев, ранее служивший в управлении служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры, через Аркадия Швецова пытался повлиять на ход одного из уголовных дел", - отмечается в публикации газеты. Там также сказано, что на Ковалева вышел некий адвокат с просьбой помочь его подзащитному освободиться от уголовной ответственности за взятку. Однако затем юрист усомнился в возможностях Ковалева и сообщил о готовящейся нелегальной сделке в ФСБ. После его обращения Ковалев был задержан и помещен под домашний арест.