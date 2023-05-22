Глава ФАДН поддержал идею отправить поджигателя Корана в колонию в мусульманском регионе

Игорь Баринов также назвал сожжение Корана "просто чудовищным" и напомнил, что в России живут почти 20 млн мусульман

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Молодой человек, который сжег Коран возле Соборной мечети в Волгограде, мог бы набраться в колонии опыта межкультурного и межрелигиозного общения.

Такое мнение высказал ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, комментируя предложение отправить злоумышленника отбывать наказание в регионе с преобладающим мусульманским населением.

"Интересное предложение. <...> Не знаю, что у этого человека в душе, в голове творится, но, может быть, отбывая наказание в местах лишения свободы, он набрался бы вот этого опыта межкультурного, межрелигиозного общения с такими же людьми, как и он, которые абсолютно ничем не отличаются, кроме своего вероисповедания", - сказал Баринов.

Он назвал сожжение Корана "просто чудовищным" и напомнил, что в России живут почти 20 млн мусульман.

"Мы понимаем, что где-то здесь, наверное, детский сад, школа, семья не доработали, и этот мужчина за "30 сребреников" пытается продать собственную родину. Он же не Коран сжег - он сжег мосты с собственной страной", - добавил Баринов.

Ранее с таким предложением в беседе с ТАСС выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.