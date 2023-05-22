В Воронеже произошел пожар в здании склада пластиковых изделий

Площадь возгорания составляет 250 кв. м

ВОРОНЕЖ, 22 мая. В Воронеже произошел пожар на складе пластиковых изделий, сообщил журналистам в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"Загорание в здании склада с пластиковыми изделиями на улице Цимлянской", - сообщил он.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась с 200 кв. м до 250 кв. м, данные о пострадавших не поступали.

"Общая площадь здания составляет 250 кв. м, горение происходит по всей площади", - сообщил он.

В 22:30 объявлена локализация пожара.

Хренов добавил, что вызов на место возгорания поступил спасателям в 21:05 мск понедельника. Это отдельно стоящее здание, к борьбе с пожаром привлечены 29 человек и 8 единиц техники.

В новость внесены изменения (22:36 мск) - добавлена информация о площади пожара