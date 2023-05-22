В Воронеже произошел пожар в здании склада пластиковых изделий

ВОРОНЕЖ, 22 мая. В Воронеже произошел пожар на складе пластиковых изделий, сообщил журналистам в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.
"Загорание в здании склада с пластиковыми изделиями на улице Цимлянской", - сообщил он.
Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась с 200 кв. м до 250 кв. м, данные о пострадавших не поступали.
"Общая площадь здания составляет 250 кв. м, горение происходит по всей площади", - сообщил он.
В 22:30 объявлена локализация пожара.
Хренов добавил, что вызов на место возгорания поступил спасателям в 21:05 мск понедельника. Это отдельно стоящее здание, к борьбе с пожаром привлечены 29 человек и 8 единиц техники.
В новость внесены изменения (22:36 мск) - добавлена информация о площади пожара