Служба дипбезопасности Госдепа расследует нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке

В ведомстве заявили, что осуждают вандализм

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Служба дипломатической безопасности (силовое подразделение Госдепартамента США, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры) вместе с правоохранительными органами Нью-Йорка расследует нападение на "Турецкий дом". Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы видели сообщения о вандализме в отношении "Турецкого дома" в Нью-Йорке. Я могу сказать, что Служба дипломатической безопасности Госдепартамента работает вместе с местными правоохранительными органами над расследованием. Мы осуждаем вандализм, а насилие в отношении дипломатических представительств наказуемо на территории Соединенных Штатов. За дополнительными подробностями советую обратиться в полицию Нью-Йорка", - сказал он.

Миллер не ответил на вопрос журналиста о том, удалось ли Госдепартаменту узнать, разрабатывали ли злоумышленники план нападения и раздавались ли угрозы в адрес дипломатических миссий Турции в США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к властям США с требованием срочно найти человека, который разбил окна "Турецкого дома" в Нью-Йорке.

По сообщениям турецких телеканалов, утром в понедельник неизвестный с железным ломом в руках разбил более десятка окон на первом этаже здания, где располагаются генконсульство Турции и офисы других турецких организаций. Турецкая сторона после инцидента связалась с полицией Нью-Йорка. Вокруг здания выставлено оцепление, начато расследование.