Суд в Москве арестовал мужчину, вымогавшего деньги у экс-командующего ВДВ РФ Колмакова

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который вымогал 1 млн рублей у бывшего командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Александра Колмакова за освобождение якобы похищенной жены Тамары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Э. И. Лугмонову, подозреваемому в п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили ТАСС. В случае признания виновным Лугмонову грозит до 15 лет лишения свободы.

10 мая жена Колмакова ушла на работу и домой не вернулась. Вечером Колмакову позвонил неизвестный, который сообщил, что женщина похищена, и потребовал за нее выкуп в размере 1 млн рублей. Мужчина обратился в полицию. Полицейские оперативно установили местонахождение женщины на территории Московской области. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Александр Колмаков с декабря 2014 года является председателем Центрального совета ДОСААФ России. Ранее он был командующим ВДВ, занимал должность первого замминистра обороны России.