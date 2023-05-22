22 мая, 20:15,
обновлено 22 мая, 20:44
Военная операция на Украине

В Киеве и восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали, в частности, в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога вечером в понедельник объявлена в Киеве и восьми областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

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Помимо Киева, предпреждения действовали в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Сирены в большинстве этих регионов звучали порядка 13 минут, в Харьковской и Сумской областях - около 20 минут.

При этом тревога продолжает действовать в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило о взрыве в Харькове во время действия воздушной тревоги.

В новость внесены изменения (23:44 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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