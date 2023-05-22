В Ленинградской области произошел пожар в ангаре с паллетами

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пожар начался в ангаре с паллетами в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горит ангар с паллетами, площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в пресс-службе, добавив, что пожар произошел на Красноборской улице.

В МЧС добавили, что к тушению пожара привлекли более 40 человек и 15 единиц техники.

В пресс-службе комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области уточнили ТАСС, что площадь ангара составляет 3,2 тыс. кв. м, по предварительным данным, строение полностью охвачено огнем. "По предварительной информации, горит по всей площади металлический ангар с паллетами. <...> На 21:56 работы ведутся по №2 (повышенный номер сложности пожара - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

К месту выехали пожарные расчеты ГКУ "Леноблпожспас" Санкт-Петербурга, дежурная смена службы пожаротушения и начальник ГКУ "Леноблпожспас", руководство отряда Кировского района Ленинградской области.

Возгорание удалось локализовать.

"В 23:12 мск пожар локализован", - сказали в пресс-службе МЧС России, добавив, что группировка по тушению увеличена до 56 человек и 15 единиц техники.