В ДНР сообщили о ранении женщины и ребенка при обстреле Урожайного со стороны ВСУ

По данным представительства республики в СЦКК, украинские военные выпустили по населенному пункту семь снарядов из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Мать и ребенок вечером в понедельник получили тяжелые ранения при обстреле Урожайного в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 мая, по состоянию на 23:15 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Урожайное (включен в зону ответственности Великоновоселковского района) - в результате обстрела тяжелые ранения получили мать и ребенок (мальчик)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска в 21:30 выпустили по Урожайному семь снарядов из артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО.

С утра 22 мая ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты ДНР. Ранее глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщал, что в результате одного из ударов погиб местный житель.