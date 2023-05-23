Природный пожар в Алтайском крае перешел на территорию заповедника в Казахстане

Предварительно, площадь возгорания составляет 70 га

АСТАНА, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные Абайской области (Восточный Казахстан) тушат природный пожар, который возник на территории Алтайского края. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации казахстанского региона.

"22 мая в 15:25 (12:25 мск) на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана (Государственный лесной природный резерват "Семей орманы") в 7 км от станции Аул Бородулихинского района области Абай. По сведениям лесхоза, по состоянию на 22:50 (19:50 мск) предварительная площадь пожара составляет 70 га", - говорится в сообщении.

Власти заверили, что на тушение лесного пожара в Абайской области направлены все силы и средства. Так, по поручению главы региона Нурлана Уранхаева на месте возгорания находятся экстренные службы, а также заместитель руководителя администрации области Димитрий Гариков.

"Глава региона держит ситуацию на контроле. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Тем не менее, все службы готовы к эвакуации. Необходимые действия по тушению отрабатываются совместно со службами ЧС", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, в ликвидации пожара задействованы в общей сложности 148 человек и 48 единиц техники.