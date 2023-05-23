Замначальника ГИБДД Красноярского края подозревают в злоупотреблениях полномочиями

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. Заместителя начальника ГИБДД по Красноярскому краю подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями на его предыдущей должности. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Прокурор Красноярского края поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями бывшим начальником ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Красноярскому краю" (в настоящее время заместитель начальника УГИБДД по краю)", - сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), которое поставлено на контроль прокуратуры края. Фамилия заместителя начальника ГИБДД не сообщается. По информации из открытых источников, речь идет о 42-летнем Руслане Семирозуме.

По информации ведомства, в 2020 году, когда он был начальником центра, привлек к строительству своего дома четырех сотрудников, освободив их от выполнения служебных обязанностей, а также пять единиц техники. Центр понес необоснованные расходы на содержание техники и выплату заработной платы указанным лицам на общую сумму более 370 тыс. рублей. Общая сумма ущерба сейчас устанавливается.

По информации СУ СК по Красноярскому краю, следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В региональном главке МВД сообщили, что в отношении полицейского начата проверка.