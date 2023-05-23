В Кузбассе горняка осудили за гибель напарника при обрушении на шахте

Его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Рабочий угольной шахты "Есаульская" в Новокузнецком районе Кузбасса приговорен к 2,5 года лишения свободы условно за нарушение требований промышленной безопасности в ноябре 2020 года, из-за чего погиб горнорабочий. Об этом во вторник сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

"Судом было установлено, что в ноябре 2020 года работником ООО "Шахта "Есаульская" была допущена преступная небрежность, которая повлекла за собой смерть горнорабочего очистного забоя. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области признал виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в установленном законом порядке был обжалован и по результатам апелляционного рассмотрения Кемеровским областным судом в части назначенного наказания оставлен без изменения", - рассказали в пресс-центре.

В ноябре 2020 года произошло обрушение горной породы в забое шахты "Есаульская", в результате происшествия на месте от полученных травм умер 34-летний горнорабочий. После происшествия была частично приостановлена добыча на аварийном участке.

Суд установил, что горнорабочий был старшим в звене и ответственным за безопасность на рабочем месте. Однако он использовал оборудование не по назначению в качестве грузоподъемного механизма, не произвел оборку забоя лавы от нависших кусков угля, не поставил дополнительную крепь и не вывел второго горнорабочего из опасной зоны на лавном конвейере. Подсудимый вину не признал, однако не отрицал фактических обстоятельств дела. "Пояснил, что по поводу установки специального оборудования неоднократно устно обращался к руководству, им же самим на месте работы предварительно был проведен визуальный осмотр, и признаков возможного обрушения не было", - добавили в суде.

Шахта "Есаульская" работает с 1984 года в Новокузнецком районе Кузбасса. Уголь "Есаульской" поступает на переработку на центральные обогатительные фабрики "Кузнецкая" и "Абашевская", а затем на металлургические комбинаты Evraz.