В Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли три человека

Еще один пострадал

ЭЛИСТА, 23 мая. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на 20-м километре автодороги Комсомольский - Артезиан в Калмыкии. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе МВД России по республике.

"В 02:30 мск на 20-м километре автодороги Комсомольский - Артезиан произошло столкновение автомашины Lada Vesta под управлением 44-летнего жителя Целинного района и грузового транспортного средства Volvo под управлением 31-летнего жителя Республики Дагестан. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и два пассажира Lada Vesta. Еще один пассажир легкового автомобиля с различными травмами доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.