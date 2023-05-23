Индийские пограничники за четыре дня перехватили пять беспилотников из Пакистана

Предположительно, последний сбитый БПЛА перевозил наркотики

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая. /ТАСС/. Индийские пограничники перехватили за минувшие четверо суток пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), залетевших с территории соседнего Пакистана с незаконными грузами. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, пятый БПЛА был перехвачен в понедельник вечером. Предположительно, в нем были наркотики.

Сейчас проводится экспертиза вещества, перевозимого БПЛА. Это уже пятое сообщение о перехвате незаконного беспилотного летательного аппарата в районе пакистанской границы в западном индийском штате Пенджаб с 19 мая.

По информации телеканала, в минувшую пятницу пограничники сбили два БПЛА, упавших на индийской территории, и подбили третий, который упал на территории Пакистана и не может быть обнаружен индийскими правоохранителями. Еще один аппарат был перехвачен вечером 20 мая - он перевозил 3,3 кг наркотических веществ.

Власти Индии в 2023 году фиксируют резкое увеличение числа попыток проникновения беспилотных летательных аппаратов с сопредельной территории. По информации индийской стороны, Пакистан нередко применяет БПЛА в разведывательных целях. Кроме того, члены экстремистских группировок используют беспилотники, чтобы перебрасывать оружие и боеприпасы в Индию. Также такие аппараты используют криминальные группы для переброски наркотиков.