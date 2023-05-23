23 мая, 03:32

Экс-директора аэропорта Диксон в Красноярском крае оштрафовали за сгоревшее здание

Сумма штрафа составила 220 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. Экс-директор аэропорта Диксон на севере Красноярского края, по вине которого сгорело модульное здание аэровокзала, оштрафован на 220 тыс. рублей, ему также запрещено 2 года занимать должности на государственных предприятиях. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Диксонский районный суд Красноярского края постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала "Аэропорт "Диксон" ФКП "Аэропорты Красноярья". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). <…> Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 220 тыс. рублей с лишением права занимать должности в государственных предприятиях и учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд установил, что в период с июля 2021 года по январь 2022 года подсудимый не обеспечил исправное техническое состояние отопительного оборудования модульного здания аэропорта Диксон. Он не проверил наличие и исправность систем пожаротушения. В результате в январе 2022 года модульное здание аэропорта почти полностью сгорело. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация