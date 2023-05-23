Глава Белгородской области сообщил о продолжении зачистки территории от украинской ДРГ

По данным Вячеслава Гладкова, есть информация о двух раненых мирных жителях

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Продолжается зачистка территории Министерством обороны [РФ] совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, <...> пока не стоит", - написал он.

По словам губернатора, власти обязательно доведут информацию, когда будет безопасно.

На территории округа, в которую зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, находятся двое раненых.

"Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти", - написал Гладков.

Глава региона выразил надежду, что до пострадавших смогут добраться максимально быстро, эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. "Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", - добавил он.