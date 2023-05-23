23 мая, 05:12

Женщина умерла при эвакуации из Грайворонского района Белгородской области

Причины ее смерти устанавливаются

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Женщина 1941 года рождения умерла во время эвакуации из Грайворонского района Белгородской области.

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Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем", - написал он.

Гладков добавил, что сейчас эвакуированные жители находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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