В Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли женщина и двое детей

Площадь возгорания составила 278 кв. м, в связи с ЧП возбуждено уголовное дело

ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Женщина и двое детей погибли в результате пожара в жилом доме в поселке Магистральный в Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту гибели на пожаре в поселке Магистральный женщины и двух ее детей Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работают следователи СК", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, возгорание произошло в двухквартирном жилом доме ночью во вторник. По информации ГУ МЧС по региону, пожар был обнаружен поздно, огонь успел распространиться на весь дом и хозяйственные постройки. Из соседней квартиры эвакуировались шесть человек.

На момент прибытия пожарных строения были полностью охвачены огнем на площади 278 кв. м, произошло обрушение строительных конструкций, под которыми пожарные нашли погибшими женщину 1983 года рождения, мальчика 2010 года рождения и девочку 2015 года рождения. Квартира не была оборудована автономным пожарным извещателем.