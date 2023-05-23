В Иркутской области возбудили уголовное дело о разрушении стоянки древнего человека

Объект был разрушен при проведении взрывных сейсморазведочных работ, сумма ущерба составила около 7 млн рублей

ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело в связи с разрушением стоянки древнего человека периода VII-III веков до н. э. Это произошло во время проведения взрывных сейсморазведочных работ, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В апреле жители Качугского района обратились с жалобой на действия организации при проведении взрывных сейсморазведочных работ на левом берегу реки Тальма. По результатам проверки установлены разрушения археологического значения, повлекшие причинение ущерба на сумму около 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области ТАСС сообщили, что речь идет о стоянке древнего человека Хортей-2. Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, она была открыта в 2007 году, датируется ранним железным веком (VII-III веков до н. э.). Стоянка представляет научный интерес и содержит информацию о материальной культуре древнего населения юга Средней Сибири в эпоху раннего железного века.