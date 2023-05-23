В Челябинской области двух заключенных осудили за вымогательство денег у военных

Им назначили наказание в виде лишения свободы на 10 и 8 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Копейский городской суд Челябинской области признал двух заключенных виновными в том, что они, находясь в колонии, вымогали деньги у военных, проходящих службу в регионе, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного управления ФСБ России.

"Копейский городской суд признал двух мужчин, отбывающих наказание в исправительной колонии, виновными по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК России "Вымогательство". Суд приговорил одного из них к 10 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима, а другого - к 8 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии особого режима. Первому также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, а второму - в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Мужчины, находясь в исправительном учреждении, вступили в сговор для организации вымогательства денег у военнослужащих, проходящих военную службу в регионе. Они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из ГУ ФСИН России по региону в апреле 2021 года.