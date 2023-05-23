В Югре ликвидировали все лесные пожары

При этом в регионе продолжают действовать два ландшафтных возгорания на площади 51 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали все лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили во вторник в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"По данным специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов, по состоянию на утро 23 мая в Югре нет действующих лесных пожаров. В регионе действуют два ландшафтных возгорания на площади 51 га", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 41 лесной пожар общей площадью 1 091,01 га и 91 ландшафтное возгорание общей площадью 11 693,6 га. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим.

Региональные власти сообщили, что в Югре на утро 22 мая действовало два лесных пожара на площади 54,1 га и два ландшафтных на площади 165 га.