Двоих раненых белгородцев, находившихся на занятой ДРГ территории, госпитализировали

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, у пострадавшей женщины диагностировали осколочные ранения ног и сильный травматический шок, мужчина получил ранения брюшной полости и грудной клетки

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Двое раненых жителей Грайворонского горокруга Белгородской области, к которым ранее не было доступа, госпитализированы. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Семейную пару доставили в городскую больницу №2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока - тяжелая, мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

Ранее Гладков сообщил, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. До них не смогли дойти силовики. "Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет", - добавил Гладков.