В Свердловской области за сутки потушили 22 природных пожара на площади 1,8 тыс. га

В регионе продолжают действовать 27 очагов возгораний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали в Свердловской области за прошедшие сутки 22 пожара на площади 1,8 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Специалистам МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств за 22 мая удалось ликвидировать 22 лесных пожара на площади 1,8 тыс. га. 23 мая в регионе действует 27 пожаров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки были потушены пожары в Режевском, Березовском, Гагаринском и Тугулымском городских округах, а также в Алапаевске. "Взяты "в кольцо" и не распространяются природные пожары в Полевском городском округе на площади 450 га, в Березовском городском округе - 105 га, Шалинском городском округе - 84 га, Новолялинском городском округе - 70 га, Серовском городском округе - 38 га, в городском округе Сухой Лог - 10 га", - добавили в ведомстве.

Ранее в нескольких муниципалитетах был введен режим ЧС из-за пожаров. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела. А за пять рабочих дней на прошлой неделе возбуждено 59 административных дел из-за нарушения порядка выжигания сухой травы.