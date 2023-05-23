В Челябинской области вынесли приговор мужчине за подпольное изготовление оружия

Осужденный получил пять лет колонии строгого режима

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Чебаркульский городской суд Челябинской области признал местного жителя виновным в изготовлении огнестрельного оружия из охолощенных экземпляров и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного управления ФСБ России.

"Чебаркульский городской суд признал местного жителя виновным по п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Осужденный был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в августе 2022 года. При осмотре места происшествия у него были изъяты 2 пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и 1 кг пороха. Как было установлено, оружие мужчина изготовил в гараже, используя подручные инструменты.