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обновлено 23 мая, 06:54
Военная операция на Украине

Гражданина Украины осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ

ЦОС ФСБ
© ЦОС ФСБ

Андрей Петкевич будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Жителя Украины приговорили к 16 годам колонии за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, установлено, что "иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения".

"Шпионская деятельность Петкевича была своевременно пресечена", - добавили в ЦОС.

Как сообщали ранее тульские СМИ, 42-летний Андрей Петкевич из Днепропетровска был задержан в августе 2021 года. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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