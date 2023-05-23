Мэр Новосибирска дал показания по делу о клевете, в которой обвиняется его заместитель

Анатолий Локоть заявил в суде, что не давал Артему Скатову поручений публиковать какие-либо порочащие депутата Госдумы Дмитрия Савельева сведения

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил в суде по делу о клевете на депутата Госдумы Дмитрия Савельева, по которому обвиняется заммэра Артем Скатов. Глава города рассказал, что не давал своему подчиненному поручений публиковать какие-либо порочащие сведения, сообщил ТАСС во вторник адвокат вице-мэра Иван Рассолов.

На допросе 19 мая Скатов сообщил, что не признает вину в создании статьи о депутате для одного из Telegram-каналов, но отметил, что сведения, представленные в статье, являются достоверными. "Анатолий Локоть пояснил, что воспринимает уголовное дело в отношении Артема Скатова как давление на мэрию. При этом указал, что никаких конфликтов у мэрии и застройщиками города нет, никаких поручений Скатову публиковать что-либо в отношении Савельева не давал", - сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры, в феврале 2022 года Скатов направил своему знакомому, являющемуся администратором одного из Telegram-каналов, негативную информацию о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева, которая в тот же день была опубликована. Следователи считают, что Скатов обращался к редактору паблика и раньше в силу своей служебной деятельности для размещения постов политического характера. 19 мая в ходе судебного заседания дали показания депутаты горсовета и главный архитектор города, сообщившие о давлении со стороны Савельева и лоббировании им интересов одной из строительных компаний города. По мнению обвиняемого, автор Telegram-канала оговорил его для избежания уголовного преследования.

Скатов курирует в мэрии департамент информационной политики и департамент связи и информатизации.