В Нягани загорелись шесть строений

Пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. В Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе спасатели тушат шесть горящих строений на общей площади около 300 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС во вторник.

"В 10:49 [08:49 мск] диспетчеру Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в дачных домах. Первые подразделения прибыли через 10 минут. В настоящее время идет тушение двух дачных домов и четырех хозяйственных построек. Общая площадь пожара составляет около 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет, угроза распространения пожара на другие строения отсутствует. Для ликвидации пожара задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц техники.