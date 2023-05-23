В Курганской области суд назначил штрафы браконьерам, незаконно застрелившим семь косуль

Размер штрафов составил 450 тыс. и 500 тыс. рублей

ТАСС, 23 мая. Суд приговорил к штрафам двух мужчин, которые незаконно убили семь косуль в Курганской области. Также в доход государства конфискован автомобиль Mazda-6 и оплачен ущерб в размере более 1 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.

"Cуд вынес приговор в отношении двух жителей Кургана, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба, с применением механического транспортного средства). <…> В ходе расследования уголовного дела подозреваемые добровольно возместили ущерб в размере более 1 млн рублей, причиненный объектам животного мира. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. каждому, снизив размер штрафа до 450 тыс. рублей одному из соучастников с учетом срока содержания под стражей и нахождения под домашним арестом. Автомобиль Mazda-6, а также ружье, при помощи которых произведена незаконная охота, конфискованы в доход государства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из злоумышленников являлся сотрудником ГУ МЧС России по Курганской области.

В январе мужчины на дороге Екатеринбург - Шадринск - Курган в Каргапольском округе незаконно убили семь косуль, туши которых погрузили в багажник и салон автомобиля. После совершения преступления попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории Кетовского района.