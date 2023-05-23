Суд вынес приговор экс-директору новосибирского НИИ туберкулеза за растрату

Мужчина получил 4,5 года колонии общего режима

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил бывшего директора НИИ туберкулеза Владимира Краснова к 4,5 года колонии за растрату, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. С учетом приговора Заельцовского районного суда от 29.07.2022 окончательно назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.

Дело в отношении Краснова было возбуждено в мае 2020 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества НИИ на сумму около 1,6 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый осенью 2019 года при пособничестве работника учреждения похитил мебель, медицинские кушетки и прочее, списав их как непригодное к эксплуатации.

Новосибирский НИИ туберкулеза - единственный за Уралом федеральный центр борьбы с этим заболеванием, основанный в 1943 году. С 2010 года сотрудничает с ВОЗ в подготовке специалистов по борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. В клинике института проводятся диагностика и лечение легочных и внелегочных форм туберкулеза.