В ДНР осужден на пожизненное заключение "азовец", застреливший пленного военнослужащего РФ

В апреле 2022 года Алексей Кыркалов в Мариуполе вывел на улицу находившегося в наручниках и с завязанными глазами российского военнопленного и не менее трех раз выстрелил ему из пистолета в затылок, сообщили в Главной военной прокуратуре

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению военнослужащего националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), младшего сержанта Алексея Кыркалова, который в апреле прошлого года расстрелял пленного российского военнослужащего в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя, представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил), и приговорил Кыркалова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - сообщили в ГВП.

"В суде установлено, что 15 апреля 2022 года в Мариуполе Кыркалов, будучи недовольным складывающейся для украинских воинских формирований боевой обстановкой, сопровождающейся большими потерями, вывел из подвального помещения на улицу находившегося в наручниках и с завязанными глазами российского военнопленного военнослужащего и не менее трех раз выстрелил ему из пистолета в затылок", - сказали в ГВП.

Кыркалов признан виновным в умышленном убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, находящегося в беспомощном состоянии, а также в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ). Гособвинитель требовал назначить ему пожизненное лишение свободы.

Как отметили в пресс-службе СК РФ, несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, собранные по делу свидетельские показания, результаты проведенных многочисленных экспертиз и иные доказательства по делу подтверждают виновность Кыркалова. "В частности, в ходе очной ставки свидетель, ставший очевидцем вышеуказанных событий, сообщил следствию об обстоятельствах совершения указанного преступления", - сказали в СК.