В Индии ввели обязательную проверку сиропов от кашля после гибели 19 детей

Тестирование вводится для препаратов, предназначенных для экспорта

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая. /ТАСС/. Индийские фармацевтические компании должны будут проверять качество сиропов от кашля в государственных лабораториях с 1 июня. Об этом говорится в распространенном во вторник распоряжении Главного управления внешней торговли страны.

Обязательное тестирование вводится для сиропов от кашля, предназначенных для экспорта. Решение об этом индийские власти приняли после гибели десятков детей в Гамбии и Узбекистане, принимавших микстуры индийского производства. "Экспорт сиропа от кашля разрешается при условии тестирования экспортных образцов и получения сертификата в определенных государственных лабораториях с 1 июня 2023 года", - говорится в документе.

Индия в 2022-2023 финансовом году (завершился 1 апреля) экспортировала сиропов от кашля на сумму $17,6 млрд. Индийские фармацевтические компании поставляют их в страны Африки, ОАЭ, Великобританию, Непал и другие государства.

В марте Индия отозвала лицензии 18 фармкомпаний в ходе кампании по борьбе с производителями некачественных лекарств. Власти провели тогда проверки в 20 штатах республики на фоне сообщений о случаях смерти и причинения вреда в разных странах мира из-за произведенных в Индии микстур.

В конце прошлого года Минздрав Узбекистана сообщил, что таблетки и сироп от острой респираторной вирусной инфекции DOK-1 Max от индийской компании Marion Biоtech стали причиной гибели 19 детей, экспертиза выявила в препарате токсичное вещество - этиленгликоль.

В октябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения предупредила, что четыре детских лекарства производства Maiden Pharmaceuticals могут быть связаны со смертью 66 детей в Гамбии. Препараты, о которых идет речь, - это раствор прометазина для перорального применения, детские сиропы от кашля Kofexmalin и Makoff, сироп от простуды Magrip N. Тогда правительство индийского штата Харьяна распорядилось остановить производство лекарств на заводе этой компании в городе Сонипат.